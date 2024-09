Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) Pechino, 10 set – (Xinhua) – Laundell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO)il prossimo anno, ha dichiarato ieri ildegliSun Weidong. Sun ha dichiarato che laha assunto la presidenza di turno della SCO per il 2024-e che l’anno prossimola 25ma Riunione del Consiglio dei capi di Stato della SCO. Prima organizzazione internazionale con lacome Stato membro fondatore e che prende il nome da una citta’ cinese, Sun ha dichiarato che la SCO, guidata dallo Spirito di Shanghai fin dalla sua istituzione nel 2001, ha intrapreso con successo un percorso di sviluppo pacifico e ha dato l’esempio per la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali.