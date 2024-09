Ciip parla Ciancaleoni | Superato il picco critico ma la crisi idrica fa paura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) L’estate della grandeper l’approvvigionamento idrico volge al termine. Il pericolo di ulteriori chiusure dei serbatoi è stato scongiurato con fortuna e tanto lavoro, ma non è ancora tempo di gridare vittoria. Ne parliamo con Maddalena, presidente della. Presidente, la grandeè passata? "Possiamo dire che abbiamoildi criticità, le sorgenti continuano però ad essere in lenta ma continua discesa. Per tutto settembre andremo avanti con le chiusure ancora in atto, cercando di capire quello che succede con le sorgenti, con queste piogge, con quello che sta succedendo in questi giorni. Abbiamo un comitatoancora attivo all’interno dellache settimanalmente analizza la situazione; ci siamo dati come obiettivo un’altra quindicina, venti giorni per guardare quello che succede".