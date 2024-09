Carlos Augusto pronto a sdoppiarsi in Monza-Inter | due necessità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Mentre gli impegni con le nazionali si avviano al loro termine, prosegue la preparazione per la prossima gara di campionato. Inc’è una partire da titolare e a ‘’ in due ruoli, per coprire due. DOPPIO RUOLO –scalda i motori e si prepara a vestire la maglia da titolare in, la sua prima di questo inizio di stagione. Il fatto che parta da titolare è fuori discussione, dal momento che sulla catena di destra è l’unico giocatore ad aver riposato durante la sosta per le nazionali e ad aver lavorato con Simone Inzaghi e i compagni rimasti ad Appiano Gentile nelle ultime due settimane. Il tutto alle porte di un trittico che vedrà la trasferta contro il Manchester City al debutto in UEFA Champions League e il derby contro il Milan a San Siro. Inevitabile, quindi, che il brasiliano scenda in campo dal primo minuto.