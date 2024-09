Calciomercato è stato ceduto dal Napoli | ora lo vuole Ancelotti al Real Madrid!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ex calciatore delè una esplicita richiesta di Carlo, locome prossimo acquisto del. La sosta per le nazionali è sempre l’occasione per i vari club di mettere a punto obiettivi e strategie per il futuro. In particolare le grandi società sono sempre attente e individuare e osservare da vicino calciatori in vista delle prossime sessioni di. Anche il, in tal senso, è tra le formazioni che ha sfruttato questa sosta per puntare un obiettivo futuro. La particolarità è che il calciatore in questione è un ormai ex del. I Blancos hanno deciso di rinforzare il centrocampo dopo l’addio al calcio di Toni Kroos. Anche gli infortuni a Camavinga e Bellingham, oltre all’età ormai avanzata di Modric (ha appena compiuto 39 anni, ndr), fanno pensare che sia arrivato il momento di fare un nuovo investimento per il futuro.