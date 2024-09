Autolinee Toscane | Adeguare gli orari delle scuole per programmare i bus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 - "Bisognerebbe avere la capacità di individuare gliprecisi di aperture e chiusura, in modo tale che noi siamo in grado difin dall'inizio in maniera più esatta" glidei bus, perché "se tutti aprono alle 8.30, è difficile portare tutti alle 8.30 in dieci punti differenti". Lo ha affermato Gianni Bechelli, presidente di, a margine della presentazioneagevolazioni per il Tpl dedicate agli studenti universitari di Firenze. "E' una cosa che migliorerebbe sostanzialmente il servizio", sostiene Bechelli, secondo cui "molti Comuni cominciano a darci mano da questo punto di vista, e anche moltesono disponibili a ragionarci per vedere se si realizza anche questo tipo di obiettivo".