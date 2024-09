Armati di pistola rapinano il supermercato In’s | due arresti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Verdellino. Sono da poco passate le 19 di martedì 3 settembre quando due uomini a volto coperto entrano al” di Verdellino, uno dei loro estrae laed intima alla dipendente di non muoversi, facendosi consegnare l’incasso di circa 1200 euro. Poco ore dopo i Carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno arrestato due uomini, un italiano 60enne ed un 41enne sudamericano, per aver commesso la rapina. I militari dell’Arma della Compagnia di Treviglio sono riusciti ad individuare i due banditi grazie alla testimonianza dei clienti presenti. In particolare un senegalese che è intervenuto prendendo le difese della cassiera. Alla reazione del cliente, il malvivente ha abbandonato la– poi risultata essere un’arma giocattolo – e si è dileguato insieme al complice a bordo di una autovettura.