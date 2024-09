Apple perché la sentenza della Corte Ue sulle tasse in Irlanda è considerata epocale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 settembre 2024) Per molti è una decisione, che cambierà il rapporto tra le grandi società e i Paesi europei. LaUe ha infatti annullato lasui ruling fiscali dell’a favore di. Una decisione definitiva, per spiegarla semplicemente, che porterà l’a recuperare 13 miliardi di euro dinon pagate dalla società. In sostanza laUe ha confermato quanto aveva previsto la Commissione europea nel 2016, quando ha sostenuto che l’avesse concesso adun aiuto di Stato illegale. Il denaro è stato già versato dain un conto deposito ed è rimasto bloccato proprio in attesadefinitiva. Per la vicepresidenteCommissione Ue, Margrethe Vestager, quella di ieri è stata “una grande vittoria per i cittadini europei e per la giustizia fiscale”.