Addio al decano degli avvocati Alle 9 i funerali

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono previsti per questa mattina9 nel Duomo di Vigevano, idell’avvocato Vittorio Betassa, scomparso sabato all’età di 98 anni. Per decenni è stato una figura di riferimento per la professione non soltanto a Vigevano ma in tutto il territorio. Nella sua lunga carriera forense ha contributo alla formazione di decine ditrasmettendo loro le sue conoscenze e tutti i "segreti" della professione. L’avvocato Betassa è stato anche presidente del disciolto Ordinedi Vigevano e fu parte dell’associazione "Avvocatura Vigevanese" nata in seguito e della quale fu presidente dei probiviri. Di spicco anche in suo impegno nella vita della città: fu impegnato in politica, come consigliere comunale eletto nelle liste della Democrazia Cristiana e, sul fronte culturale, nella Fondazione di Piacenza e Vigevano. U.Z.