Svelati gli overall di EA FC 25

(Di lunedì 9 settembre 2024) EA Sports ha finalmente svelato glidei giocatori per il nuovo capitolo della serie, EA FC 25. I fan del calcio e dei videogiochi hanno atteso con ansia questo momento, per scoprire come le prestazioni dei loro giocatori preferiti nella stagione precedente si riflettano nei rating di quest’anno. Da stelle affermate a talenti emergenti, la lista deglirappresenta un’occasione unica per analizzare e discutere i valori assegnati, scatenando dibattiti e speculazioni tra gli appassionati. Pronti a scoprire chi sono i top player di quest’anno e quali sorprese riserva il database? Immergiamoci nei dettagli e vediamo chi dominerà i campi virtuali in EA FC 25. Il database finora pubblicato lo trovate sul sito ufficiale EA a questo LINK Qui sotto invece potete vedere l’annuncio EA fatto su X per i 25più alti. Ispirati alla realtà . Integrati con FC IQ.