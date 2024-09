Spalletti vuole ripartire dalle cose semplici

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la Francia di Nations League, all'avvio del biennio che dovrebbe condurci al mondiale del 2026, Lucianoha cambiato stile. Ha dismesso i panni dell’allenatore arrogante che avevano condotto la sua Italia al tracollo e la sua figura a un rapido processo di autocombustione, cospargendosi il capo di cenere di fronte a tutta l’opinione pubblica. Il CT che rimandava sempre al mittente qualsiasi critica si è metaforicamente inginocchiato, chiedendo scusa a un intero Paese dopo aver evidentemente riflettuto a lungo durante «un’estate bruttissima», come ha raccontato di averla vissuta personalmente, «sempre in campagna a casa mia, non sono andato da nessuna parte: mi dava fastidio l’aver fatto vivere un momento così negativo ai tifosi della Nazionale».