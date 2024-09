Sonni sonni | in un libro illustrato le filastrocche le ninne nanne e le canzoni della tradizione sangiorgese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Silverio Paradiso Sarà presentato San Giorgio la Molara, in provincia di Benevento (venerdì 13 settembre alle ore 19) presso il convento dei Domenicani, il..”, raccolta diin dialetto, a curascrittrice Lilia Scarino, originaria del luogo e attenta osservatrice di tutti quegli aspetti“orale”, che, trascritti e fatti rivivere nella loro “esuberante immediatezza”, ci restituiscono un mondo e un tempo che, a torto, ritenevamo sepolti per sempre.