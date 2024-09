Sangiuliano-Boccia la Corte dei Conti apre un' inchiesta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - La procura regionale delladeidel Lazio ha aperto un fascicolo di indagine per la vicenda che vede coinvolti l'ex ministro della Cultura Gennaro e l'imprenditrice di Pompei, Maria Rosaria, che lamenta di non essere stata nominata consigliere per i Grandi Eventi del dicastero. I magistrati, coordinati dal procuratore regionale Paolo Luigi Rebecchi, dovranno verificare eventuali profili di danno erariale.  La vicenda, intanto,nua a tenere banco a livello politico. Commentando le dimissioni di, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in un'intervista a Il Tempo, ha parlato di "dispiacere per aver perso un ministro capace, che ha scelto di dimettersi per difendere la propria dignitĂ e la propria integritĂ . Sono sicuro che raggiungerĂ l'obiettivo", ha sottolineato Tajani.