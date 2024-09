Roma | il Galatasaray punta Zalewski Le condizioni di Pellegrini e Dovbyk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – In Italia il mercato è chiuso in entrata ormai da una decina di giorni, ma non è così in tutti i paesi. Ogni federazione statale infatti decide da sé le date di chiusura delle trattative e in diversi altri campionati, anche di medio alto livello c'è ancora la possibilità di chiudere trattative in ingresso. Tra queste possibili destinazioni del calciomercato la Turchia sembra avere tra le formazioni più attive del mondo. Nella giornata di oggi chiuderanno i battenti del mercato in Qatar,nia e Svizzera, seguirà poi il Messico domani, mercoledì la Grecia, giovedì la Russia, prima di Turchia e Serbia (13 settembre), con l'Arabia Saudita a far calare definitivamente il sipario sulle trattative di alto rilievo nel Vecchio Continente. Come scritto in precedenza la Super Lig di Turchia sembra essere tra le destinazioni più quotate della sessione di mercato.