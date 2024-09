Paestum annullato il concerto di Gigi D’Agostino all’Arena dei Templi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, originariamente previsto per lo scorso 24 agosto e successivamente rinviato al prossimo 14 settembredeidi(Powered by Planet), è stato definitivamentea causa di problemi logistici. Chi ha acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso, inclusi i diritti di prevendita, attraverso il circuito ufficiale Ticketmaster. Non saranno rimborsati costi aggiuntivi o spese personali. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso del titolo d’accesso, senza il quale non sarà possibile procedere. Le richieste di rimborso potranno essere inviate a partire da venerdì 20 settembre e dovranno pervenire entro venerdì 4 ottobre. Le richieste ricevute oltre tale termine non saranno accettate. La procedura per richiedere il rimborso è disponibile al seguente link.