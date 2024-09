Ormai troppa insieme Maltempo e pioggia | cosa prevede Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) ", quando arriva, ne arriva": così, riferendosi al ritorno dele della, Paoloha aggiornato i telespettatori di La7 sul tempo. Oggi, per gran parte degli italiani, sarà una giornata nera. Il grande caldo, protagonista dell'estate, sembrerà almeno per un po' di ore un lontano ricordo. "Il più, al Nord, è passato. La parte intensa interessa soprattutto il Sud", ha spiegato brevemente per iniziare. Poi l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo, indicando le zone interessate dai fenomeni più intensi sulla mappa. Oggi le precipitazioni saranno "ancora presenti al Centro, dovesi stanno attenuando, e soprattutto al Sud". Al Nord, ha specificato poco dopo, "non è tutto passato". In altre parole, alcuni fenomeni "magari isolati" restano. "Il tutto gradualmente si va attenuando", ha anticipato.