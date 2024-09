Napoli gli Imagine Dragons in concerto al Maradona nel 2025

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Gli Imagine Dragons, la celebre band americana guidata da Dan Reynolds, sono pronti per l'attesissimo LOOM World Tour che farà tappa anche in Italia nel 2025. Sabato 21 giugno, alle ore 21, il gruppo si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Prima della data partenopea, gli Imagine Dragons saranno allo Stadio Euganeo di Padova il 18 giugno. La band di Las Vegas, che continua a infrangere record, è pronta per un grande ritorno in Italia dopo l'indimenticabile concerto al Circo Massimo di Roma nel 2023 che ha visto la partecipazione di 70mila fan accorsi da tutto il Paese. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 11 settembre. I biglietti in anteprima saranno disponibili per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 12 settembre.