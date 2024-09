Morata diverso da Bennacer | i passi verso il derby Inter-Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha saltato le due partite della Spagna in UEFA Nations League per un infortunio accusato all’esordio in Serie A col Torino. L’attaccante punta il recupero e ancheè fra le partite inquadrate: il prospetto da Sport Mediaset. TENTATIVO DI RECUPERO – Alvaroè reduce da una lesione di basso grado del retto femorale sinistro, accusata contro il Torino alla prima giornata di Serie A. L’attaccante spagnolo ha poi saltato le partite contro Parma e Lazio. A tredici giorni dal, prosegue il suo percorso di recupero con la volontà di esserci altitolare al? Il programma di rientro AGGREGATO GRADUALMENTE – Prima della stracittadina di domenica 22 (ore 20.45), i rossoneri giocheranno altre due partite: sabato sera col Venezia e martedì 17 col Liverpool, sempre in casa.