L' intervista a Tajani | No tax area e taglio Irpef Ius scholae? È buonsenso Così lavoriamo alla pace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si inizia a smontare il palco della convention dei giovani di Forza Italia «Azzurra libertà» a Bellaria e il ministro degli Esteri Antonio, segretario nazionale azzurro, ragiona a tutto campo con Il Tempo dopo aver svolto le conclusioni della kermesse. «Sono giovani che hanno solide radici e un grande futuro davanti», dice orgoglioso del suo vivaio. Lei è ministro degli Esteri. Come si parla a ragazzi di vent'anni di questo mondo attraversato da crisi e guerre? «Bisogna far capire loro che lanon è una condizione immodificabile, un valore scontato, ma bisogna lavorare ogni giorno per costruirla e difenderla. Stesso discorso vale per la libertà». A Cernobbio, il presidente ucraino Zelensky ha affermato di avere in cantiere un piano per il cessate il fuoco. Ha detto che ne parlerà il prima possibile con Biden, e con i due candidatiCasa Bianca Trump e Harris.