Le pagelle Il palo nega il vantaggio a Ricci Matos non riesce a incidere

(Di lunedì 9 settembre 2024) GEMELLO 6 Doppio intervento al 28’, alza sopra la traversa il colpo di testa di Panelli e poi la conclusione da corner subito dopo e mette al sicuro la porta. MEZZONI 6con disinvoltura a coprire la sua zona ma non disdegna qualche incursione. Subito buona l’intesa con Cisco. ANGELLA 5,5 Al centro della difesa, nona contrastare i marcatori del Carpi. GIRAUDO 6- Piede caldo quando pescain area (19’). Avrebbe potuto fare di più nel contrastare il cross che ha portato al gol di Verza. CISCO 6+ Presenza imponente sulla fascia, ha una chance per portare avanti il Grifo al 24’ con una bella giocata individuale. A inizio ripresa, con l’ingresso di Polizzi, passa a sinistra, per poi ricambiare nel corso della ripresa. GIUNTI 6 Una gara più di contenimento, dà una mano anche alla difesa.