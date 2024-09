La giovanissima pontina Rachele Petrussa trionfa ai Campionati Centro Meridionali di equitazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un altro importante successo per, che ha conquistato il titolo nella categoria 115 aidisputati a Narni venerdì 6 e sabato 7 settembre. Per la giovane promessa del salto ostacoli, questa era solo la seconda e terza volta in cui affrontava un’altezza così impegnativa, dopo aver debuttato a questa quota appena tre settimane fa. Una prestazione impeccabile Nonostante la poca esperienza a questa altezza,ha affrontato con determinazione i suoi avversari provenienti da tutto ilSud Italia. La categoria 115, particolarmente sfidante per ragazzi under 14, richiede grande abilità nel gestire salti impegnativi.ha brillato ancora una volta, grazie alla sua velocità impressionante, che l’ha distinta anche in questa occasione.