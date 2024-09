La forza delle donne concede il bis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) A grande richiesta, “Lail bis. La scorsa edizione dell’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra alcune professioniste, è stata un successo. Tanta partecipazione ed entusiasmo tra le giovani e leche hanno preso parte agli incontri del progetto “La“, creato grazie a un’idea della maestra di danza Patrizia Cribiori che ha anche un’associazione, “Ugualmente artisti“, con l’obiettivo di far esprimere attraverso il canto, il ballo e la recitazione bambini e giovani con disabilità. "La ““ è stata un’esperienza unica ed emozionante – ricorda Cribiori –, per questo abbiamo deciso di riproporla, ampliando l’offerta. Si tratta di incontri fatti daper le: è possibile partecipare dai 18 anni in su, senza limiti.