Incidente sull’autostrada Palermo-Catania | morto Massimo Frumenti gravi un bambino e la madre

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unssimosi è verificato domenica 8 settembreA19. Dopo uno scontro fortissimo tra due auto all’altezza di Resuttano, in direzione del capoluogo siciliano, èil 57enne. L’uomo era originario di Roma, ma era residente a.Leggi anche: Autobus, terribile: schianto e morte La dinamica dell’in cui èMa il bilancio dell’è ancora più grave. Nel violento impatto tra una Ford Fiesta e una Opel Agila sono rimaste ferite anche altre sei persone, tra le quali due bambini. Uno di loro è stato ricoverato in ospedale incondizioni, in prognosi riservata insieme alla. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare i feriti. I rilievi del caso sono stati compiuti domenica pomeriggio dagli agenti della polizia stradale.