I ‘numeri’ del Napoli di Conte E Lukaku…

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il nuovo: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “I numeri sono freddi, eccome, ma sono utili a capire, e così è venuto fuori che anche la statistiche cominciano a scaldare il cuore azzurro. Il bilancio finale è che ils’è riscoperto una squadra produttiva ma accorta, quindi intelligente”. Ildie il possesso palla “Per la precisione, dopo tre giornate di campionato è primo in Serie A per possesso palla medio: 32’45’’; per numero di tiri: 59; per gli assist: 5, firmati da Kvara, Rrahmani, Spinazzola e due volte da Neres”. Il nuovoe i ‘legni’ colpiti E ancora: è secondo per pali e traverse (3). Ed è penultimo per le parate del portiere (una classifica che va letta al contrario): 4, e ciò significa che comincia a funzionare il castello di guardia alla porta di Meret.