Henderson | Cento possiamo stupire tutti | Da avversario ricordo grandi battaglie qui

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Che bello essere di nuovo qui". Eccitato per il suo ritorno in Italia ed impaziente di scendere in campo con. L’energia e l’entusiasmo di Terry, l’esterno del North Carolina che assieme all’ala forte Davis formerà la coppia Usa della Benedetto per la stagione 24/25, è quasi contagiosa. E dire che il mondo lo ha girato anche parecchio: Nuova Zelanda, Polonia, Canada, oltre a diverse esperienze in giro per l’America, ma il nostro paese aè rimasto davvero nel cuore. Lo ha assaggiato in due periodi, prima con una mezza stagione giocata a Verona (18/19), a 13 punti di media fino a gennaio, poi a Latina, un paio di anni più tardi e con numeri al rialzo: 18 punti, conditi da 5 rimbalzi e quasi 3 assist a partita. Medie simili a quelle accumulate di recente in Nuova Zelanda.