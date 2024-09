Gravi condizioni Calcio italiano in ansia Totò Schillaci ricoverato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024), l’ex calciatore noto per il suo straordinario rendimento durante i Mondiali di Italia ’90, è attualmenteinpresso l’Civico di Palermo. A 59 anni,sta affrontando una battaglia contro un tumore al colon, una malattia che lo ha colpito duramente negli ultimi anni e che ha richiesto diversi interventi chirurgici. La sua famiglia ha recentemente confermato attraverso i social media che, sebbene le suesiano critiche, è attualmente in uno stato stabile e sotto costante monitoraggio da parte di un’équipe medica. >> “Siamo devastati”.sotto choc, il tecnico morto a 33 anni in un incidente stradale Le notizie riguardanti la salute dihanno suscitato grande preoccupazione tra i fan e il mondo del, specialmente dopo che si sono diffuse voci infondate sulla sua morte.