Emergenza carceri Salis | Beccaria e i minorili vanno chiusi Aumentare il supporto per ragazzi e famiglie

(Di lunedì 9 settembre 2024) “La situazione delè allarmante, ritengo che inon dovrebbero proprio esistere. Questo è l’effetto del decreto Caivano, che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle misure cautelari in carcere per i minorenni”. Queste le parole di Ilaria, europarlamentare di AVA, a margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Milano nella sede della Stampa Estera. “Qualche anno fa l’Italia era all’avanguardia in Europa sul tema della criminalità minorile, perché interveniva in altro modo e lasciava il carcere come risposta residuale. Ora stiamo facendo dei passi indietro”, ha proseguito. “Ildeve essere chiuso e devono essere aboliti iper minori.messi in campo percorsi educativi, bisogna implementare le strutture socio-assistenziali e supportare”, ha concluso