Cucine gourmet con vista da sogno sulla culla del Rinascimento

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ci sono luoghi magici dove, oltre a degustare delle ottime opere d’arte che stimolano tutti i sensi, si può godere di tramonti fantastici su Firenze e vivere lo spettacolo unico del sole che tramonta sull’Arno e colora di rosso Ponte Vecchio e il Cupolone del Brunelleschi. Quando si stimolano tutti i sensi olfatto, gusto, tatto, udito eallora alimentarsi non solo ci regala benessere ma diventa un’esperienza indimenticabile. Luoghi intrisi di storia e di storie dove ogni profumo e ogni scorcio diventa una cartolina da portare per sempre nel cuore. Uno di questi è La Loggia di Villa San Michele dentro allo splendido hotel del gruppo Belmond a Fiesole. Solo otto tavoli, posizionati sotto le volte a crociera del loggiato di un ex monastero del XVI secolo dove ha vissuto, tra gli altri personaggi celebri, Napoleone Bonaparte.