Ascoli lo spettacolo in piazza Arringo | musici di Solestà decimo titolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Sestieri ascolani sugli scudi nell’edizione 2024 della Tenzone Aurea, il campionato di A1 per sbandieratori eandato in scena nel weekend proprio in città. Per i tre sestieri di Porta, Porta Maggiore e Porta Romana sono arrivate delle ottime soddisfazioni. Il risultato più eclatante è stato ildi ‘campioni d’Italia’ ottenuto, addirittura per ilanno consecutivo, daidi Porta. I tamburini e le chiarine gialloblù hanno dimostrato, ancora una volta, di non avere rivali e hanno conquistato un altro strepitoso trionfo. Sempre per quanto riguarda i, secondo posto per Città di Oria e terzo per il Palio dei Micci. Settimi, in finale, idi Porta Maggiore.si èto ai piedi del podio, poi, nella grande squadra, con uno straordinario quarto posto che lascia anche un pizzico di amaro in bocca.