Antonello chiaro | Le parole di Commisso? Inter ha sempre rispettato le regole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alessandroha risposto, al termine del vertice della Lega svoltosi nella giornata di oggi 9 settembre, alledi Roccocirca i suoi dubbi sull’iscrizione al campionato di società indebitate comee Milan. RISPOSTA CHIARA – Alessandrosi è espresso a TMW sul tema delledi Roccocontroe Milan per i problemi finanziari avuti dalle due squadre negli ultimi anni. Il CEO Corporate dei nerazzurri ha indicato in maniera chiara ma garbata il suo punto di vista in merito: «L’halee continuerà a farlo!».