America’s Cup | Luna Rossa squalificata ma già in semifinale Contro Ineos lo spareggio decisivo

(Di lunedì 9 settembre 2024) E’ una squalifica che non fa male, quella subita danella regataAlinghi, nel round robin delle Vuitton Cup che a Barcellona sta entrando nella fase decisiva. Non fa male, ma ha comunque un peso perché l’imbarcazione italiana era già sicura di essere ammessa alle semifinali, ma a questo punto deve battereBritannia nella regata diper sapere se potrà arrivare prima e quindi scegliersi l’avversaria nelle semifinali, quando il gioco inizierà a farsi duro per davvero. La regataAlinghi in pratica non è neanche iniziata: il team Prada Pirelli è stato squalificato prima della partenza per aver superato il limite del campo di regata, chiamato boundary, infrazione causata da un guasto tecnico.