Alla Mostra del cinema di Venezia una parata di… influencer | tanti follower poca sostanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’aria diha un frizzante sapore di mare, e la città, già di per sé uno scenario da sogno, si è trasformata ancora una volta in un caleidoscopio di stelle,d’autore e. Sì, avete capito bene:. Tra un film di Pedro Almodóvar — The Room Next Door, primo in lingua inglese e Leone d’Oro per il miglior film — e l’acclamato Vermiglio, premiato con il Gran Premio della Giuria, chi poteva mancare sul tappeto rosso? Le nostre star dei social, ovviamente, armate di smartphone e filtri da 10 gradi in meno. Ora, non fraintendetemi.