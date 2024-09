Zeno Roveri del Tennis Giotto è campione d’Italia nel doppio Under14

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 8 settembre 2024)delnel. Il successo è arrivato ai Campionati Italianidi Roma al termine di una settimana ricca di soddisfazioni dove il giovane atleta nato nel 2010, accompagnato dal maestro Giovanni Ciacci, ha prima centrato la semifinale nel singolo e poi ha festeggiato il suo primo scudetto tricolore con Daniel Frasconi delClub Terranova Olbia. Questa coppia, già in campo insieme in alcuni tornei internazionali e già vittoriosa al torneoEurope Junior Tour di Pavia, ha trovato ora ulteriore consacrazione con un cammino impeccabile dove non ha perso nemmeno un set nei cinque incontri disputati e dove ha superato nell’atto decisivo Sebastiano Mantovani della Pro Parma e Mattia Autorino dell’AccademiaNapoli con il punteggio di 6-2 e 6-4.