Un posto al sole trame dal 9 al 13 settembre 2024 | il ritorno di Claudia

(Di domenica 8 settembre 2024)Costa tornerà a Napoli nel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Ledal 9 al 13della soap opera di Rai 3 raccontano anche che Roberto cercherà di convincere Lara a cambiare la sua testimonianza al processo su Tommaso offrendole del denaro, ma la donna si rifiuterà e verrà difesa anche da suor Maura. Ferri, così, si rivolgerà a Filippo e Serena ai quali proporrà di prendere in affido il bambino, ma i due coniugi rimarranno spiazzanti dalla richiesta dell'imprenditore. Intanto, Mariella sarà molto triste per la crisi della sua famiglia e per la separazione dal marito, proprio mentre nella vita di Guido tornerà. A quel punto, Silvia, nonostante il parere contrario di Michele, deciderà di parlare con la Costa. Poco dopo, Roberto testimonierà in tribunale e metterà in difficoltà quella di Ida.