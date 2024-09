Sinner-Fritz oggi US Open 2024 | orario finale programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannik, per la seconda volta in carriera e anche nell’anno, gioca unaSlam. A New York, l’Arthur Ashe Stadium sosterrà però il suo avversario, Taylor, il primo americano ad arrivare all’ultimo atto a Flushing Meadows dai tempi di Andy Roddick nel 2003. Per l’azzurro c’è la possibilità di porre un’altra pietra nel solco di un anno che lo ha visto prendersi un’enorme quantità di prime volte, per il californiano questo è invece risultato essere l’anno in cui si è davvero convinto delle proprie possibilità di fare molto, molto bene. Detto, fatto: il suo potenziale lo ha finalmente portato verso quellaSlam che gli mancava. Di fronte, però, c’è unche in questa stagione ha vinto 54 partite perdendone soltanto 5: per farla breve, un osso durissimo che va a caccia della propria prima volta nella Grande Mela.