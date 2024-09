Non si può comprare a sproposito Manna spiazzato dal presidente | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) “Non si può”, ilhaGiovanni: eccocol ds del Napoli Il calciomercato del Napoli ha vissuto di alti e bassi, fino al clamoroso rush finale che ha permesso ad Antonio Conte di avere a disposizione una squadra di altissimo livello. Dopo i primi colpi Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, gli azzurri hanno affrontato una fase di stanca, anche per via della vicenda Osimhen. L’ultima settimana di campagna acquisti ha però ribaltato ogni giudizio, con l’approdo di Neres, Lukaku, McTominay e Gilmour. Ora gli azzurri potranno essere molto più competitivi, sia per tornare tra le prime 4 e quindi in Champions League, sia addirittura per qualcosa di più. Vincere lo Scudetto resta un’impresa, specie contro squadre attrezzate e abituate come Inter e Juventus, ma sognare non costa nulla.