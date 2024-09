Nessun aiuto ad Antonio Conte | la scelta che penalizza il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Si prospettava una lunga sosta e così sarà:a grazia adto dai tanti calciatori andati in giro per le gare con la Nazionale Chiusa la terza giornata di campionato, ilha staccato un po’ la spina in vista del quarto turno, in programma il 15 settembre con la trasferta di Cagliari. La formazione partenopea ha dovuto fare a meno in questi giorni di 12 calciatori, tra cui i nuovi tantissimi titolari e nuovi acquisti. A Castel Volturno è rimasto però Lukaku, che ha rifiutato di rispondere alla chiamata del Belgio, in accordo con il commissario tecnico, per allenarsi cone il suo staff. E in questa settimana non sono mancati doppi turni di allenamento quotidiano, più partitella con Primavera. Il mister vuole preparare nel dettaglio la gara contro i rossoblu e quella successiva, contro la Juventus allo Stadium.