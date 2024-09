Mercato Napoli potrebbe non bastare la conferma di Conte | a gennaio può essere addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Di recente è stato blindato da Antonioin persona, ma anon è affatto escluso che il calciatore delpossa direagli azzurri nella sessione di riparazione. Dopo unmovimentato, soprattutto nelle fasi finali, il nuovoè al completo. O quasi, così come ammesso tra le righe dal tecnico Antonio, che però si è detto comunque più che soddisfatto dall’operato della società in sede di calcio. Da Romelu Lukaku a David Neres, passando per i vari Scott McTominay, Billy Gilmour, Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno: tantissime le operazioni in entrata per il club del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha avuto molto da fare anche sul fronte uscite. In molti, però, sono riusciti a guadagnarsi anche lae la fiducia da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale: è il caso, tra gli altri, di Giovanni Simeone.