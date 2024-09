Marcell Jacobs torna in gara! Spettacolo a Bellinzona con Tamberi e Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Tre azzurri di rango animeranno il Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting diche andrà in scena lunedì 9 settembre., Gianmarcoe Leonardosaranno tra i protagonisti di riferimento in Svizzera, desiderosi di ottenere un risultato di rilievo in uno degli ultimi appuntamenti di questa intensa stagione agonistica. L’appuntamento è valido per il World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).si rimette in gioco dopo il nono posto del Golden Gala di Roma (si rialzò nel finale) e punta are su un crono di rilievo dopo il 9.85 delle Olimpiadi, il 9.92 di Turku e il 9.93 di Chorzow poche settimane fa.