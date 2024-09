Lusso | la riorganizzazione dei prossimi eventi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Ilsta lavorando ad un nuovo modello di presentazione delle proprie collezioni con una nuova struttura organizzativa per i futuri. I principali appuntamenti dell’industria si strutturano secondo una nuova forma creativa che coincide con quella produttiva. Così da Milano a Parigi il nuovo programma investe su uno spazio rapportato ai grandi nomi ed alle nuove generazioni creative.: i nuovi tempi per nuoviIl percorso delvede i grandi brand continuare sul modello creativo a più collezioni che distinguono i due guardaroba per genere. I programmi deidi Milano e Parigi mostrano proprio questo: la nuova organizzaziona. A dirlo è stato lo stesso responsabile di Milano che presenta un nuovo piano ‘’multi formativo’’. La formazione si struttura sullo spazio ed il tempo dedicato ai singoli brand.