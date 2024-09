Lucca tutte le nomine dell’arcidiocesi Della Nina pro vicario generale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Rese note leadottate dall’arcivescovo dimonsignor Paolo Giulietti, effettive dal 15 settembre 2024 al 15 settembre 2029, cioè per un quinquennio, secondo quanto stabilito dal regolamentoCuria arcivescovile. Officiali di Curia Mons. Leonardo, giàepiscopale per la Versilia, viene nominato Pro-di; affiancherà nel prossimo anno pastorale mons. Michelangelo Giannotti (dall’8 settembre 2009) in tutti gli incarichi e le rappresentanze, e il 30 giugno 2025 assumerà l’ufficio di. Vengono rinnovati per il secondo quinquennio ilepiscopale per l’areaPiana di, mons. Piero Ciar, e ilepiscopale per l’areaValle del Serchio, mons. Angelo Pioli.