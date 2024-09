Lotta alla distrofia muscolare i figli fondano un’associazione nel ricordo della mamma che non c’è più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Torre del Lago (Lucca), 8 settembre 2024 – Torre del Lago ha una nuova associazione, Rox Events, per lasclerosi laterale amiotrofica, opera dei fratelli Aurelio e Leonardo Bresciani, inloroRossella Poletti, scomparsa da qualche anno. Aurelio e Leonardo hanno presentato la giornata associativa di domenica 15 settembre allo stadio Ferracci, dove dalle 9 alle 19 ci saranno varie iniziative aperte a tutti per trascorrere una giornata in compagnia, pensando a quanti sono purtroppo colpiti dmalattia. Si inizierà con “Un calcioSla”, letteralmente, perché saranno 6 le squadre di calcio dilettantistiche a 11 che si incontreranno in gare amichevoli: Amici di, Tiger, Tauboys, Real Varignano, Atletico Pisa, Versilia Football Hospital. Gli incontri avranno orario ridotto per permettere di far divertire adeguatamente tutti i partecipanti.