Liberi Tutti La chiusura è con la banda

(Di domenica 8 settembre 2024) Si avvia verso la conclusione, il festival di Sesto Fiorentino che coincide con l’anniversario della Liberazione della città. In questo particolare anniversario, l’80esimo, il gran finale è affidato allamusicale di Sesto: si esibirà in piazza Vittorio Veneto a partire dalle 21,15, come sempre a ingresso libero. A seguire ci sarà un altro evento aperto a tutte le età: la tombolata di beneficenza. Si chiude così, con una seratainsieme, la 9 giorni di eventi della Liberazione, inaugurata da Max Gazzè e conclusa ieri sera con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (foto) in ’Il Duce delinquente’: è il racconto dei crimini e tradimenti di Benito Mussolini nella vita privata e politica con testi del noto giornalista affidati all’attore, cantante e attivista Ovadia e alla musica live della violoncellista Giovanna Famulari.