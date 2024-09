Io mi ricordo posso dire io c’ero

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 8 settembre 2024) Io mi, “io” Di Vincenzo Calafiore 8 Settembre 2024 Udine “ mia madre un giorno mi disse: hai l’infinito in te! ! “ Vincenzo Calafiore Dopo tanti anni, ho fatto ritorno in quei luoghi che mi hanno visto bambino, anche se riconosciuti a fatica; alcuni erano spariti, soppiantati dal nuovo! Non è rimasto niente del tempo mio, tranne i nomi delle vie e delle piazzette e alcuni quartieri che hanno resistito al cambiamento.bene quegli anni, non avevamo niente, la mi seria era davvero tanta e c’era un’Italia da ricostruire, ci si nutriva di pane e cipolla! E c’era un futuro a cui dare una solida base su cui costruire la propria vita! Quei tempi mi hanno insegnato a dare un senso alle mie azioni, un significato al mio pensiero, ma anche i sani principi e valori, ma soprattutto a essere sopra ogni cosa: umile, umano.