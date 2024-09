Graziani | Lautaro Martinez si ripeterà! Buon inizio per Thuram

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024)ha espresso la sua opinione riguardo il numero di gol che faranno Marcusin questa stagione. Durante Radio Sportiva, l’ex calciatore ha fatto riferimento a questodi stagione e alle possibili rotazioni di Inzaghi.– Ciccionon ha dubbi riguardo la forza e al rendimento dei due attaccanti titolari dell’Inter nel corso di questa stagione: «farà tanti gol, così come sono sicuro che li farà anchee li sta già facendo. Le rotazioni in avanti non mancheranno: da Mehdi Taremi che consideriamolo come se fosse un dodicesimo, ma anche Marko Arnautovic che deve ritrovare la continuità. I due titolari ogni tanto riposeranno e sono sicuro che faranno tanti gol».