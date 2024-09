Finale Sinner-Fritz in tv | data orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikse la vedrà contro Taylornelladegli US, quarto e ultimo Slam della stagione. Dopo il trionfo in Australia di inizio anno, il numero uno al mondo va a caccia del suo secondo major in carriera. Parte ovviamente con i favori del pronostico contro, bravissimo a raggiungere l’atto conclusivo del torneo e che ora sogno un clamoroso exploit. Uno statunitense non vince infatti a New York nel singolare maschile da ventuno anni: era il 2003 e Andy Roddick batteva inJuan Carlos Ferrero., che si è preso il derby di semicontro Frances Tiafoe, ci prova contro unche ancora una volta è pronto a tenere incollati ai teleschermi gli appassionati italiani domenica sera.