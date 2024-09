Case in affitto Caritas lancia l’sos Tanti per i turisti pochi per le famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) La Spezia, 8 settembre 2024 – Il turismo manda in strada gli spezzini bisognosi. Sembra una frase choc, ma è quanto emerge da un confronto con il personale delladiocesana diretta da don Luca Palei, che ogni giorno si confronta con i problemi relativi alla povertà. E proprio quella abitativa è nell’estate del 2024 una delle emergenze più grandi, che interessa non soltanto le fasce di emarginati, quelli che abitualmente siamo abituati a veder dormire sul marciapiede, ma anche un’ampia fetta di persone che non sono collocabili nel pantano della povertà assoluta. Anzi, se circa il 50% di loro è disoccupato (al momento, non ci sono ancora statistiche ufficiali disponibili, ma dallasono in grado di fotografare la tendenza con fedeltà) la parte rimanente ha, invece, un impiego.