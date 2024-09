Canoa velocità Amanda Embriaco settima ed Eleonora De Paolis ottava alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Non arrivano medaglie per l’Italia dellaneppure nell’ultima giornata di garedi Parigi 2024, riservata a semifinali e finali di kayak femminile e va’a maschile: il bilancio odierno è di un settimo ed un ottavo posto, oltre a due eliminazioni in semifinale, che culminano rispettivamente in una decima ed un’undicesima piazza complessiva. Settimo posto nel KL3 femminile percon il crono di 50.49, nella gara vinta dalla britannica Laura Sugar, prima in 46.66, davanti alla transalpina Nelia Barbosa, seconda in 47.91, ed alla tedesca Felicia Laberer, terza in 48.79.posizione nel KL1 femminile perDecon il tempo di 1:01.56, mentre l’oro va alla cilena Katherinne Wollermann, vittoriosa in 51.95, andando a precedere l’ucraina Maryna Mazhula, d’argento in 52.87, e la tedesca Edina Mueller, di bronzo in 53.13.