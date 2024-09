Avengers | un cattivo Marvel aveva spiegato la loro assenza dopo Endgame!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 8 settembre 2024) Le parole fatidiche di undellacontinuano a spiegare perché non vediamo i Vendicatori riuniti in live-action da. Già in Spider-Man: Far From Home, il Quentin Beck di Jake Gyllenhaal voleva creare una “minaccia di livello” per prendere il potere. Ora, a distanza di quasi 5 anni da quel film, non c’è stato alcun evento ritenuto abbastanza degno da riunire gli Eroi più potenti della Terra. Mysterio, in qualche modo, ha correttamente esposto le condizioni che porteranno ad: Doomsday e: Secret Wars. Qualunque cosa accada alla Terra dovrà essere davvero enorme per mettere d’accordo gli eroi.