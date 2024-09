Atletica Mei | In questi anni cambio di mentalità importante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Inquattrol’è cambiata profondamente, come risultati e come gestione. I risultati straordinari che sono arrivati sono merito di tutta l’, di ogni singola società e di ogni singolo tecnico. Negliprecedenti, la massima aspirazione non era vincere le medaglie, ma arrivare in finale. Ora, a Parigi, i 17 nostri finalisti si sono presentati con l’obiettivo di vincere. È stato undi, a prescindere dal risultato“. Lo ha dichiarato Stefano Mei in apertura all’assemblea elettiva della Fidal. “Se tutti lavoreremo per l’non ci saranno problemi – prosegue il presidente uscente nonché unico candidato a queste elezioni –.