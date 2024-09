Vi fidate di Renzi? fischi e urla Clamoroso | alla Festa dell' Unità si disintegra la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Inatteso gelo politico su Matteodi Reggio Emilia. Casa del popolo del Pd, certo, ma per una sera anche un po' grillina, vista la presenza sul palco di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e di decine di attivisti e militanti pentastellati nel pubblico. Elemento, questo, forse decisivo per capire l'accoglienza freddina (eufemismo) ricevuta dall'ipotesi di un ritorno a pieno titolo di Italia Viva nel centro. Il primo a toccare con mano la reazione dei presenti al riguardo è stato Paolo Gentiloni, big del Pd e commissario uscente all'Economia in Europa. "Il primo obiettivo è '' e abbiamo bisogno di una coalizione larga di centro